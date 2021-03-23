شمس الدين: صفقة سياسية للتصويت على الحكومة المقبلة اخرت اقرار الموازنة

2021/03/23 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف عضو كتلة المستقبل سركوت شمس الدين ان هنالك صفقة سياسية لتمرير موازنة 2021 مقابل التصويت على التشكيلة الحكومية المقبلة.وقال شمس الدين في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الصفقات السياسية التي عقدت بين القوى السياسية المتنفذة في بغداد والاقليم لتمرير موازنة هذا العام،مقابل تمرير التشكيلة الحكومية القادمة”.وبين بان “هذا السبب الابرز …

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