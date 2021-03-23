السياسيون والسياسة وتقلباتها - فلاح أمين الرهيمي

2021/03/23 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي في السياسة لا توجد علاقات ولا صداقات وإنما توجد مصالح والحصول على المكاسب والتمكن بجميع الوسائل خيرها وشرها وبشتى الطرق وقد أصبح مخ الإنسان ذا طبيعة تلافيف ملتوية وحلزونية بعد أن كان حينما وجد في بداية نشأة الحياة الطبيعية مخه خطوط مستقيمة وأصبحت الآن تنسجم مع طبيعة حياته ذات الطرق الملتوية والحلزونية بشتى الطرق الخداعة والملتوية للوصول إلى غايته وهدفه وقد علق أحد علماء الفسيولوجيا على تغيرات تلاف ......





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