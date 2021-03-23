الوطن - زاهد عزت حرش

2021/03/23 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهد_عزت_حرش الوطن وَقعت في الآونة الآخير بين اشخاص ناقشوا اهتماماتهم الحياتية بصوت مسموع، بحرية، بشفافية، بتقارب وجهات النظر فيما بينهم..



في مواضيع شتى، وخاصة حول موضوع الملكية، العقارات، وحول الأرضي بشكل خاص. وهنا تفجرت في ذهني مُحاولة للبحث عن العلاقة بين الأرض و"الوطن"؟؟ وبمعنى أدق، ما هو الوطن؟ وكيف يتبدل أو يتوحد، في المفهوم الذاتي والعام بين شخص/شعب وآخر؟ بل أكثر من ذلك، كيف تطور مفهوم الوطن ......





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