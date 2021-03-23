2021/03/23 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلقيس_حميد_حسن كيف أرثيها وهي أول الوعي؟كيف وهي أول إحساسي الشجاع بأنوثتي التي أفتخر بها، وأول كلمات التمرد على البالي واللاانساني والمنحط.؟كيف ارثي مرآتي لجمالي وحبي للحياة والتوق لعالم أكثر عدلاً ؟كيف أرثي من كونت عقليتي الثائرة على الظلم؟ وكيف أرثي ماسرى بعروقي بكل سنوات عمري، فكان جزءً من شخصيتي، بقوتها ومنعتها أمام الظلام ودروبه الضيقة المؤدية الى التراجع والقبول بالانسحاق وأقنعة المسخ كما الجو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوال السعداوي، كيف أرثيها وهي أول الوعي؟ - بلقيس حميد حسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوال السعداوي، كيف أرثيها وهي أول الوعي؟ - بلقيس حميد حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).