تدمير 39 وكراً للارهابيين في نينوى

2021/03/23 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت ١٨ ضربة يوم أمس في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأضاف البيان، أن "الضربات أسفرت عن تدمير ٣٩ وكراً للإرهابيين".

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