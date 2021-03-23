بالصور: رئيس أركان الجيش في البصرة

2021/03/23 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفأد مراسل السومرية، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله الى محافظة البصرة.

وقال المراسل ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالل وصل الى محافظة البصرة".واضاف ان "رئيس أركان الجيش التقى بالقادة والأمرين".

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