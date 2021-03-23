اسعار النفط العالمية تنخفض 1% بسبب ضعف الطلب على الوقود

2021/03/23 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بنسبة 1% اليوم الثلاثاء، نتيجة ضعف الطلب على الوقود ومع خفض المنتجين الأسعار وكذلك وفرة المعروض النفطي.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم مايو 71 سنتًا أو 1.12٪ إلى 60.86 دولارًا للبرميل في الساعة … Readmore

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