برهم صالح يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الايراني والرئيس التركي بمناسبة أعياد نوروز

2021/03/23 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة أعياد نوروز.وفي ما يلي نص برقية الرئيس الإيراني: “فخامة السيد برهم صالح الموقر رئيس جمهورية العراق ببالغ السرور، اهنئ فخامتكم والشعب … Readmore

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