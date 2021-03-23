السليمانية.. افتتاح معرض للكتاب

2021/03/23 | 11:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشراف وزارة الثقاقة والشباب، تقيم المديرية العامة للمكتبات في السليمانية، معرضا للكتب يستمر لمدة اسبوع.

المعرض الذي يحمل عنوان " عاصمة الثقافة تظهر الجمال" يأتي ضمن اطار اسبوع الثقافة في السليمانية، يفتتح المعرض في 25 آذار 2021، ويستمر لغاية 1 نيسان 2021، من الساعة العاشرة وحتى السادسة مساء وبشكل يومي.

PUKmedia ترجمة

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