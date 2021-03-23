حكومة اقليم كردستان: الوفد المفاوض سيعود الى بغداد لاستئناف الحوار بشأن حصة الاقليم من الموازنة

2021/03/23 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء، أن الوفد المفاوض سيعود إلى بغداد قريباً لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، فيما أشارت إلى أن هناك اتفاقا على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة.وأوضــح المتحدث باسم حكومة … Readmore

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