2021/03/23 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عزز النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، ابتعاده بصدارة سباق لمتنافسين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى بالموسم الكروي الجاري 2020-2021، وذلك بعدما سجل "هاتريك" في فوز فريقه على شتوتغارت بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "إليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الألماني "بوندزليجا".وجاء ليفاندوفسكى في المركز الأول بقائمة الحذاء الذهبي الأوروبي وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، بعدما سجل 35 هدفا في مسابقة الدوري الألماني تربع بهم على صدارة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم ".وأحرز ليفاندوفسكي 3 أهداف لصالح بايرن ميونخ أمام شتوتغارت، في الدقائق 18 و23 و39 على الترتيب من عمر أحداث المباراة ".ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 35 هدفا في الدوري الألماني بعد تسجيله ثلاثة اهداف في المباراة المعنية ، ليصبح أفضل مواسمه التهديفية في موسم واحد من البوندزليجا، ويأتي في المركز الرابع كأفضل سجل تهديفىي في موسم واحد من البطولة ,كما تجاوز ليفاندوفسكي، كلاوس فيشر ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى 271 هدفاً ".وابتعد ليفاندوفسكي بصدارة الحذاء الذهبي هذا الموسم متفوقا على الثنائي المتميز كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، حيث سجل كل منهما 23 هدفا في الدوري الإيطالي والليجا على الترتيب".جدير بالذكر أن تشيرو إيموبيلي، نجم لاتسيو الإيطالي توج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الكبرى الموسم الماضي، سبقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة 3 مواسم متتالية ".ويحمل ميسي الرقم القياسي في التتويج بالجائزة برصيد 6 مرات متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس صاحب الـ 4 مرات"./انتىهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفاندوفسكي مهاجم البايرن يبتعد بصدارة الحذاء الذهبي عن المنافسين التقليديين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفاندوفسكي مهاجم البايرن يبتعد بصدارة الحذاء الذهبي عن المنافسين التقليديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).