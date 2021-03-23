متظاهرون يحرقون الاطارات امام مبنى قائمقامية الرفاعي في ذي قار

2021/03/23 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احرق متظاهرون اليوم الاطارات امام مبنى قائمقامية الرفاعي في ذي قار.واكد شهود عيان لشبكة اخبار الناصرية : تجدد تظاهرات الرفاعي لليوم الثاني على التوالي امام مبنى القائمقامية القضاء احتجاجا على تكليف القائمقام الجديد.وذكر الشهود ان : العشرات من المتظاهرين اعتصموا امام مبنى القائمقامية احتجاجا على تكليف القائمقام الجديد الدكتور عمار ياسر بمهام القائمقام.واضاف الشهود ان : المتظاهرين أقدموا على حرق الاطارات في الشارع الرئيسي المؤدي الى المبنى./انتهى3

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