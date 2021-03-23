الخلية: التحالف الدولي يدمر 39 وكرًا لإرهابيين في نينوى

2021/03/23 | 11:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تنفيذ التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة يوم أمس في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأضاف، أن "الضربات أسفرت عن تدمير 39 وكرًا للإرهابيين".

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