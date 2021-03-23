أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات “قديمة” في التجارب السريرية في الولايات المتحدة

2021/03/23 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة أميركية ناظمة إن شركة أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات “قديمة” خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأعرب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في بيان صدر مساء الاثنين عن “قلقه من أن أسترازينيكا ربما استخدمت … Readmore

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