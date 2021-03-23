العيداني يعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين قاما باغتيال أحد المواطنين في الزبير

2021/03/23 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد منتسب أمني وأصيب ضابطان من عناصر الشرطة في عملية اعتقال عصابة خطيرة للاغتيالات والسرقة في ناحية سفوان في البصرة.

وذكرت اللجنة الأمنية في البصرة أن القوات الأمنية داهمت مقرا لعصابة خطيرة مطلوبة للقضاء بتهمة تنفيذ الاغتيالات والسرقة قرب جبل سنام في ناحية سفوان غربي المحافظة، مضيفة أن قوات الشرطة اشتبكت مع عناصر العصابة وعلى إثر ذلك استشهد أحد المنتسبين في الشرطة بالإضافة إلى إصابة اثنين خلال العملية.

هذا وأعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني إلقاء القبض على متهمين اثنين قاما بجريمة اغتيال أحد المواطنين قبل أيام في قضاء الزبير.

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