هورامي: وفد الإقليم سيعود إلى بغداد لاستئناف الحوارات خلال الأيام المقبلة

2021/03/23 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة إقليم كردستان أن الوفد المفاوض سيعود إلى بغداد لاستئناف الحوارات خلال الأيام المقبلة بشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان سمير هورامي إن هناك اتفاقا على صياغة جديدة مع الحكومة الاتحادية وأن وفد الاقليم سيعود إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء مع الحكومة الاتحادية أو مـع بـعـض الـكـتـل السياسية بـمـا يتعلق بحصة إقليم كردستان في الموازنة، مشيرا إلى أن الإقليم أكد استعداده لتنفيذ مـا تـم الاتـفـاق عليه فـيمـا يتعلق بحصة الإقليم.

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