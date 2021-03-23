التالي
منذ 40 دقيقة
تدمير 39 وكراً للإرهابيين بضربات جوية للتحالف الدولي في جبال قر جوغ
منذ ساعة واحدة
رئيس أركان الجيش يصل الى قيادة عمليات البصرة
منذ ساعة واحدة
رفع ثلاث سيطرات جديدة في بغداد
منذ ساعة واحدة
الاطاحة بعصابة للاغتيالات في البصرة
منذ 15 ساعة
العثور على كدس “مدفون” يضم 520 قنبرة هاون في بغداد
منذ 17 ساعة
القبض على سبعة مطلوبين في محافظة ذي قار
منذ 19 ساعة
القبض على ارهابيتين من داعش في كركوك
منذ 21 ساعة
وزير الداخلية يعلن الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية لزيارة النصف من شعبان
منذ 21 ساعة
القضاء يصدر بياناً بشأن اطلاق سراح الصميدعي
منذ يوم واحد
القضاء العراقي يطلق سراح ابراهيم الصميدعي
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجار في منطقة المشتل ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجار في منطقة المشتل ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).