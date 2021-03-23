2021/03/23 | 11:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 7 دقیقة

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شهد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، الثلاثاء، انخفاضا كبيرا في الاسواق العراقية.

وجاء سعر بيع 100 دولار أمريكي، بسعر 145,500 ألف دينار عراقي، فيما جاء سعر شراء 100 دولار أمريكي، بسعر 144,500 ألف دينار عراقي، بينما كان يوم أمس سعر بيع 100 دولار أمريكي، مقابل 146,000 والشراء 145,000.

أدناه أسعار العملات الأخرى والخام.

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,450,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 119,26 دولار

100 باوند 138,38 دولار

100 دولار 783,27 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1738,27$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 63,92 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,87 دولار

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخافض 'كبير جدا' بسعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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