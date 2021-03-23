34 الف سائح دخلوا اربيل خلال الايام الماضية

2021/03/23 | 11:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسياحة في أربيل، نريمان فاضل، أن 34 ألفاً من السياح دخلوا المحافظة خلال الأيام الماضية، متوقعاً ازدياد العدد عقب إنهاء حظر التجوال في مدن جنوب ووسط العراق.

وقال فاضل، إنه “وخلال الأيام الأربعة الماضية، دخل نحو 34 ألف سائح، إلى محافظة أربيل”، مضيفا ان “الإجراءات الوقائية، وحظر التجول، تسببا في تقليل عدد السياح، حيث انخفض عددهم مقارنةً بالأعوام السابقة بنسبة 50%”.

فاضل أشار إلى “ازدياد حركة السياحة منذ بداية العام، خاصةً في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، كما ازداد التوجه إلى المناطق التي تشهد هطولاً كثيفاً للثلوج، حيث توجه عدد كبير من السياح إلى أربيل خلال الشتاء أيضاً، وبشكلٍ عام دخل أربيل منذ بداية العام 200 ألف سائح”.

ووفقاً لإحصائية هيئة السياحة لإقليم كوردستان، يوجد أكثر من 230 منطقة سياحية في أربيل، وأكثر من 575 فندقاً، و300 موتيل، و75 قرية سياحية، و1802 مطعماً ومقهى.

كما يوجد 17 فندقاً من فئة الخمس نجوم، و50 فندقاً آخر من فئة الأربع نجوم، و85 فندقاً من فئة الثلاث نجوم، و75 مجمعاً سياحياً.

وسجل إقليم كوردستان عام 2007 دخول 377 ألف سائح، كما سجل عام 2013 دخول 3 ملايين سائح، بزيادة سنوية 30%، إلّا أن اجتياح داعش لعدد من المناطق في العراق تسبب بخفض النسبة.

ومنذ عام 2014، انخفضت نسبة دخول السياح إلى نحو 60%، وزار أكثر من 3 ملايين و700 ألف من السياح إقليم كوردستان عام 2019، إلا أن نسبة مجيء السياح عام 2020 مقارنةً بعام 2019 انخفضت بشكلٍ ملحوظ بسبب جائحة كورونا وإجراءات حظر التجوال في مدن العراق، بنسبة 68% في أربيل، و76% في دهوك، و92% في السليمانية.

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