زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الانتخابات قد تفرز “حكومة ظلام”

2021/03/23 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “هناك مستقبل” الوسطي العلماني يائير لابيد الثلاثاء قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الرابعة خلال أقل من عامين إن الانتخابات قد تفرز “حكومة ظلام”.وأضاف المذيع التلفزيوني السابق للصحافيين “هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لإسرائيل(…) … Readmore

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