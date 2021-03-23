2021/03/23 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعُد خطة طوارئ لزيارة النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تعُد خطة طوارئ لزيارة النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).