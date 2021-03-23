2021/03/23 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يصدر توجيهاً لمنتسبي الدفاع والداخلية بشأن السلف الشخصية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يصدر توجيهاً لمنتسبي الدفاع والداخلية بشأن السلف الشخصية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يصدر توجيهاً لمنتسبي الدفاع والداخلية بشأن السلف الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).