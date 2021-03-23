عمليات البصرة تكشف إجراءاتها خلال الامتحانات

2021/03/23 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها خلال الامتحانات المدرسية، فيما بينت الى أنها تحقق في الهجوم الذي استهدف منزل الشيخ كاظم الصرايفي.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قيادة العمليات أخذت بنظر الاعتبار تسهيل حركة الكوادر التدريسية والتربوية عبر السيطرات والمرابطات الأمنية في مركز محافظة البصرة وتوابعها خصوصاً باصات نقل الطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات التي تشهدها البصرة وبقية المحافظات العراقية".

وأضاف أن "القوات الأمنية شرعت بتأمين الحماية للمدارس التي شهدت امتحانات الكورس الأول لنصف العام الدراسي"، لافتاً إلى "أننا على استعداد كامل لأداء واجباتنا الوطنية والأمنية والإنسانية ونتمنى كل التوفيق والنجاح لطلبتنا".وبشأن استهداف منزل الشيخ كاظم الصرايفي، أكد مدنف أن "القيادة تتابع أحداث تعرض المنزل الى اطلاق نار من قبل مجهولين"، داعياً "القوات الأمنية الى إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة واعتقال المطلوبين وبيان النتائج وأسباب الحادث".

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