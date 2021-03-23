بالصورة والفيديو انفجار دراجة نارية في بغداد

2021/03/23 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية ضمن شارع القناة من جهة بغداد الجديدة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت ما اسفرت عن مقتل صاحب الدراجة".واضاف ان "الانفجار لم يسفر عن اصابات تذكر"، مبينا ان "القوات الامنية قامت بأخذ هاتف صاحب الدراجة الذي قتل وكان ينوي تفجير العبوة على محال لبيع المشروبات الكحولية".

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