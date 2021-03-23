أعمال الصيانة تغيير ملعب مباراة الشرطة وبغداد

2021/03/23 | 11:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، تغيير ملعب مباراة الشرطة وامانة بغداد ضمن بطولة كأس العراق.وقال الناطق باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المسابقات قررت نقل المباراة بين فريقي الشرطة و امانة بغداد ضمن المباريات بطولة الكاس العراق من ملعب الشعب الدولي”واوضح ان “اللجنة قررت نقل المباراة الى إلى ملعب كربلاء الدولي بسبب وجود أعمال الصيانة في ملعب الشعب الدولي وزرع البذور الصيفية”.يذكر ان المباراة ستجرى يوم الخميس في ساعة الرابعة والنصف عصراً.



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