التربية تكشف مقترحاتها بشأن دوام الطلبة بعد نصف السنة

2021/03/23 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت وزارة التربية عن مقترح بشأن الدوام في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة والكورس الأول.وقال مدير تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الثلاثاء: إن "الوزارة ستناقش مع خلية الأزمة مقترح الدوام في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول".وأضاف أن "المقترح يتضمن الدوام الحضوري للطلاب ليومين في الأسبوع مع التشديد على الإجراءات الوقائية".يشار الى أن وزارة التربية، أكدت في وقت سابق أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.

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