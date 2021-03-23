سركوت شمس الدين يكشف السبب الحقيقي وراء تأخر تمرير موازنة 2021

2021/03/23 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو كتلة المستقبل سركوت شمس الدين عن ان هنالك صفقة سياسية لتمرير موازنة 2021 مقابل التصويت على التشكيلة الحكومية المقبلة.وقال شمس الدين في بيان ان صفقات سياسية عقدت بين القوى السياسية المتنفذة في بغداد والاقليم لتمرير موازنة هذا … Readmore

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