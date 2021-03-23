وزير المالية يزور مصرف الرافدين ويوعز بإعادة النظر في آليات الاقراض

2021/03/23 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير المالية علي علاوي،

الثلاثاء، زيارة الى مصرف الرافدين

واوعز الى منح قروض المشاريع ودعم رجال

الاعمال بآليات الاقراض

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية

في بيان صحفي اليوم ان "وزير المالية

عل

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