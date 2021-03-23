تعرف على التفاصيل الاولية لتفجير المشتل شرقي بغداد

2021/03/23 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن التفاصيل

الأولية بشأن التفجير الذي وقع في منطقة

المشتل شرقي بغداد.

وقال المصدر إن "التحقيقات الأولية تشير

الى ان صاحب الدراجة كان يحمل عدد من

العبوات، اضافة إلى قنابل ي

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