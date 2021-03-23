سكرتير القائد العام يعلن انطلاق المرحلة الأولى من رفع السيطرات في الرصافة

2021/03/23 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من رفع السيطرات الأمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقال البياتي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المرحلة الأولى بدأت برفع سيطرة الموال باتجاه الجامعة المستنصرية تسهيلا للحركة العجلات والطلبة الدارسين وتنقل المواطنين".واضاف البيان انه "سيتم رفع سيطرات جانب الرصافة تدريجيا وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع القوات الماسكة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، انه سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد يوم غد الثلاثاء.وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيباشر الجهد الفني بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد يوم غد الساعة 9 صباحا 23 اذار برفع سيطرات جانب الرصافة".واضاف ان "المرحلة الاولى سيتم رفع سيطرة الموال باتجاه تقاطع المستنصرية وسيطرة تقاطع القطن الطبي باتجاه تقاطع الفنون الجميلة وسيطرة ساحة عنتر باتجاه رأس الحواش وتحويلها الى مرابطات للتخفيف الزخم المروري وضمان سرعة وصول موظفي الدولة لدوائرهم".

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