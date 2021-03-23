2021/03/23 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن خمسة مواد غذائية ستوزع على المواطنين قبل واثناء شهر رمضان .وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني” إن “الوزارة استنفرت جميع كوادرها من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية في موعدها”، مبيناً أن “خمسة مواد فقط ستوزع على المواطنين وهي كل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تكشف عن خمسة مواد غذائية ستوزع في رمضان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تكشف عن خمسة مواد غذائية ستوزع في رمضان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تكشف عن خمسة مواد غذائية ستوزع في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).