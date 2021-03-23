مصدر عسكري امريكي: قواتنا باقية في العراق وسوريا حتى القضاء نهائياً على التنظيمات الارهابية

2021/03/23 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤولون أمريكيون ، الثلاثاء، تقلص اعداد مسلحي تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا بعد هجمات لتحالف الدولي، فيما اكدوا بقاء قواتهم في العراق وسوريا لحين الانتهاء من التنظيم.ونقلت مصادر صحفية عن عدد من المسؤولين العسكريين إن القوات الأمريكية … Readmore

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