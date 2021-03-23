المنافذ تحبط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة (صورة)

2021/03/23 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منهن (23 آذار 2021) إنه "وفقا لمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات".

وبحسب البيان، "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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