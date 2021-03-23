فيديو.. الاتحاد الوطني يحتفل بعيد نوروز في القاهرة

2021/03/23 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد نوروز..نظم مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في القاهرة حفلا مهيبا، حضره لفيف من الشخصيات العامة واعضاء من مجلس النواب المصري ونخبة من المثقفين والاكاديميين، واعلاميين مختصين بالشأن الكوردي.

واكد ملا ياسين رؤوف رسول مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في مصر في مستهل الاحتفالية التي حضرها عدد من الدبلوماسين ومن البرلمان المصري والاكاديمين والاعلاميين والمثقفين ورؤساء الاحزاب والقوى السياسية المصرية بان الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم مقتصرة على عدد محدود من الضيوف عكس الدعوات للضيوف في السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا واهمية اتخاذ كافة تدابير الوقاية للسادة الضيوف كما تعلمون، مهنئا جميع الشعوب التي تحتفل بالمناسبة.

وقال النائب عاطف المغاوري ان العلاقات بين مصر والكورد تعود الى زمن فقيد الامة الرئيس مام جلال، مشيرا الى ان الرئيس مام جلال كان يتواصل باستمرار مع القيادات المصرية لتعزيز علاقات تاريخية بين الشعبين الكوردي والمصري.

من جانبه اكد الدكتور محمود زايد الباحث في الشؤون الكوردية: ان يوم نوروز هو من الايام المهمة، وتحرر الكورد فيه من الظلم والاستبداد من ايام كاوة الحداد، لافتا الى ان الكورد في جميع العالم يحتفلون بالمناسبة.

وقال الكاتب احمد شيخو: ان عيد نوروز له معان عديدة ورمز للحرية تجسد بطولة كاوة الحداد للقضاء على ضحاك.

الكاتبة ولاء ابو ستيت المختصة بالشؤون الخارجية، لفتت الى ان عيد نوروز يعتبر بداية للسنة جديدة ويعبر عن الحرية، والتحرر من الظلم والاستبداد، باشعال نيران الحرية على رؤوس الجبال.

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PUKmedia متابعة

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مصدر الفيديو: thCtl77cmm4

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