اتهامات لجهات سياسية باستغلال النازحين في التظاهرات

2021/03/23 | 12:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان جابرو، عن سبب قالت إنه يقف عائقا أمام رغبتها بزيارة منطقة جرف ا...

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