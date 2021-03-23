البرلمان يعتزم التصويت على قانون حماية التنوع ومنع التمييز

2021/03/23 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغدادأعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء ، عزمها التصويت على عدد من القوانين والتشريعات المهمة في مقدمتها قانون حماية التنوع ومنع التمييز.وقال نائب رئيس اللجنة قصي عباس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة حقوق الانسان تمتلك قوانين مهمة طال انتظارها كثيرا”، مبينا أن “قسم منها يحتاج إلى التصويت فقط والقسم الآخر يحتاج الى قراءة ثانية”.وأضاف أن لجنته “بصدد تشريع قوانين تواكب تقدم العالم عالميا وامنيا وتكنلوجيا واجتماعيا”، موضحا أن “قانوني حماية التنوع ومنع التمييز وحرية التعبير عن الرأي من القوانين المهمة داخل مجلس النواب”.وكان عضو مجلس النواب رياض التميمي أعلن في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن مجلس النواب يستعد خلال الجلسات القادمة التصويت على عدد من القوانين والتشريعات المهمة التي يستكمل بها منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي.



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