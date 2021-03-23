البنك المركزي .. يعلن خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية من البكتيريا والفيروسات

2021/03/23 | 12:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن البنك المركزي العراقي عن إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية من البكتيريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن هذه الخاصية التي سيتم طرحها قريبا إلى التداول، تتم بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة ...

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