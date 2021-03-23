رسالة الى المعطي منجب المضرب عن الطعام في سجون النظام الاستبدادي بالمغرب - عبد العزيز المنبهي

2021/03/23 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_العزيز_المنبهي رسالة الى المعطي منجب و أصدقائه الحقيقيين من أبناء و بناة شعبنا -المزيد من فضح و استنكار و ادانة اعتقالك ، و تصعيد و توسيع المطالبة باطلاق سراحك فورا و بدون قيد أو شرط .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اطلقوا سراح المعطي منجب ، و بدون محاكمة ، أيها المجرمون .



فمح ......





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