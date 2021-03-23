الاقتصاد النيابية تدعو وزير التجارة إلى ملاحقة الفاسدين في وزارته

2021/03/23 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ليال البياتي ، الثلاثاء ، وزير التجارة إلى ملاحقه الفاسدين في وزارته للحد من سرقة قوت الفقراء.وقالت البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منح مبالغ مالية للمواطنين كبديل عن مفردات البطاقة التموينية هو الحل الوحيد للخلاص من الفساد”.وأضافت أن “هناك جهات مستفيدة من سرقة قوت الفقراء”، مبينة ان “توزيع مبالغ مالية نقدية بدلا من انتظار مفردات التموينية أفضل بكثير”.ولفتت إلى أن “وزارة التجارة لا تمتلك اي خطة مدروسة للقضاء على شبح الفساد الذي داهم مفردات البطاقة التموينية”، مؤكدة أن “هناك تشاؤم نيابي وشعبي نتيجة سوء التوزيع في ظل الأزمة المالية الخانقة فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار”.وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف كشف في وقت سابق، عن توجه نيابي لتعويض مالي لـ 10 ملاين شخص عن مفردات البطاقة التموينية.



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