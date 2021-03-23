مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار دراجة نارية في بغداد

2021/03/23 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار دراجة نارية في منطقة المشتل شرقي بغداد.

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