المالكي يحمل كتلا شيعية مسؤولية فشل محاولات خفض سعر الدولار

2021/03/23 | 12:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب عن محافظة البصرة عبدالسلام المالكي، الثلاثاء، ان كتلا شيعية تتحمل مسؤولية عدم تمكن البرلمان لإصدار قرار لخفض سعر صرف الدولار الى 120 الف دينار.

وقال المالكي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (23 اذار 2021)، ان "عددا من الكتل الشيعية ومنها دولة القانون والنهج الوطني والفتح تتحمل مسؤولية مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة بغية رجوع سعر صرف الدولار الى 120 دينار".

واضاف، ان "كتلا اخرى تذهب باتجاه مراعاة الامور وجعل سعر صرف الدولار بين 130-135 دينار"،لافتا الى ان "اغلب الكتل تتفق على موضوع تخفيض سعر الصرف" .

واوضح، ان "النقاط الخلافية ومنها حصة الكرد وحقوق المحافظات الجنوبية وفرص العمل كلها نقاط يعمل عليها قرابة 70 نائبا من كتل مختلفة سيجتمعون يوم الجمعة لاتخاذ قرارات مهمة حول النقاط الخلافية".

وتابع المالكي، ان الاسبوع المقبل سيكشف الكثير من الخفايا حول من يجامل على حساب المال العام ومصلحة المواطن ومطالب المتظاهرين".

واشار الى ان "التكتل البرلماني الجديد سيكون غير خاضع لقادة الكتل السياسية متوقعا ان تتعثر عملية التصويت على الموازنة في الوقت الحالي لعدم وجود اتفاق واضح بين الاطراف السياسية الشيعية السنية الكردية".

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