2021/03/23 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغدادأكد عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي ، الثلاثاء ، إن الإدارة الأمريكية فشلت في تحقيق أهداف عسكرية معينة داخل العراق، محذرا من أن التواجد الأميركي يمثل تهديداً أمنيا واقتصاديا للعراق والمنطقة.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق ليس بحاجة لأي استشارة عسكرية أو أمنية أجنبية في الوقت الراهن”، مبينا أن “هناك تراخيا حكوميا في تفعيل قرار البرلمان دبلوماسيا وسياسيا لرحيل كافة القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق”.وأضاف العطافي، أن “التواجد الأمريكي يمثل تهديدا امنيا واقتصاديا ليس للعراق فحسب بل لدول المنطقة عموما ودول الجوار خصوصا”.حذر المحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي حذر في تصريح لـ/المعلومة/، امس الاثنين، من مؤامرة امريكية إسرائيلية تستهدف عدة مناطق سورية عراقية ، مؤكدا أن تنظيم “ داعش” الاجرامي كان ولا يزال يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي .



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: التواجد الأميركي يمثل تهديداً أمنيا واقتصاديا للعراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: التواجد الأميركي يمثل تهديداً أمنيا واقتصاديا للعراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).