2021/03/23 | 12:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور أوامر إستقدام لخمسة مسؤولين بينهم محافظ أسبق جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 12:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور أوامر إستقدام لخمسة مسؤولين بينهم محافظ أسبق جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور أوامر إستقدام لخمسة مسؤولين بينهم محافظ أسبق جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).