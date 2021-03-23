غروسي: لست متفائلا بشأن إحياء الاتفاق النووي بسبب انتهاكات إيران

2021/03/23 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، احياء الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت صحيفة الباييس الاسبانية عن غروسي قوله انه ليس متفائلا بشأن العودة للاتفاق بسرعة وبشكل تلقائي، مؤكدا ان طهران قامت بتخصيب أكثر مما نص عليه الاتفاق النووي، وإن رفع العقوبات ليس من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين استخدم غروسي عبارة “ان الكثير من المياه تتدفق تحت الجسر”، في إشارة منه إلى الانتهاك الواسع النطاق من قبل إيران تجاه التزاماتها في الاتفاق النووي.

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