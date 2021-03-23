وزير الصحة يوجه بإرسال الفرق الصحية إلى القرى والأرياف

2021/03/23 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الصحة حسن التميمي بإجراء عمليات المسح الخاصة بفيروس كورونا في القرى والارياف.

وأوضحت الوزارة أن وزير الصحة وجه الدوائر التابعة للوزارة بإرسال الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لكشف فيروس كورونا بعد تزايد نسبة الاصابات وتأشير إصابة عوائل كاملة بالوباء نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الحكومية للحد من تفشي الجائحة.

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