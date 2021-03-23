خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن تفجير بغداد

2021/03/23 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الانفجار الذي حصل على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة

وقالت الخلية في بيانها الذي ورد للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، أنفجرت مما ادى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته، كمعلومات أولية عن الحادث".

واضاف البيان: "وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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