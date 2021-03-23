بالصور: رفع سيطرة بدالة الاعظمية


بالصور: رفع سيطرة بدالة الاعظمية
2021/03/23 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تنشر السومرية نيوز، صورا توضح قيام القوات الامنية برفع سيطرة بدالة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

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