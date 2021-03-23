نائب يعرب عن تفاؤله بشأن حصة الاقليم في الموازنة

2021/03/23 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال النائب حسن آلي عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيلتئم يوم السبت بشأن مشروع قانون الموزانة المالية لعام 2021، موضحا، ان تغييرات طرأت على نص اتفاق حكومتي الاتحادية والاقليم حول المستحقات المالية لاقليم كوردستان في الموازنة.

واضاف: ان المباحثات ستستمر لحين التوصل لاتفاق، معربا عن التفاؤل بنجاج المفاوضات التي يقودها قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

يشار الى ان مجلس النواب قد اعلن الاحد المنصرم، عن تأجيل جلسته الخاصة للتصويت على الموازنة الاتحادية الى يوم السبت المقبل الموافق لـ 2021/3/27.

PUKmedia خاص

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