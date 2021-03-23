ماكرون: زيارة البابا للعراق نقطة تحول حقيقية

2021/03/23 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البابا فرانسيس في اتصال هاتفي على زيارته الأخيرة للعراق التي وصفها بأنها "نقطة تحول حقيقية" للشرق الأوسط، حسبما ذكر الإليزيه.

وهذا الاتصال الذي تم بناء على طلب البابا بحسب الإليزيه، يوم الاحد، هو الرابع منذ انتخاب ماكرون عام 2017.



وكان آخر اتصال تم، في 30 أكتوبر، غداة هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "أراد بالبداية تهنئة البابا فرانسيس على زيارته التاريخية للعراق" والتطرق إلى "تأثيرها وأهميتها"، واصفا إياها بأنها "نقطة تحول حقيقية للمنطقة".

في بداية مارس الجاري، أجرى البابا زيارة استغرقت ثلاثة أيام الى العراق، هي الأولى لحبر أعظم إلى العراق.

وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون والبابا "تشاركا أفكارهما ومخاوفهما بشأن الأزمات التي تزعزع استقرار العديد من مناطق العالم: التوسع التطرفي في أفريقيا، سواء في الساحل أو في الساحل الشرقي للقارة، والوضع في لبنان، وبشكل أوسع عدم الاستقرار الذي تسببه الدول التي تستخدم الدبلوماسية الدينية لغايات سياسية".

كما ناقش الرئيس الذي زار الفاتيكان في يونيو 2018، مع البابا "تحديات العالم ما بعد كوفيد-19"، حسب الإليزيه.

PUKmedia / وكالات

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