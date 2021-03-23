نائبة: مافيات التجارة اقوى من الحكومة.. استمرارها ينذر بفوضى عارمة

2021/03/23 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبرت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر جودت , الثلاثاء , أن “المافيات” في وزارة التجارة أصبحت من الحكومة، محذرة من ان استمرار السياسة الحالية وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد ينذر بفوضى عارمة.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية المستوردة والمحلية , كذلك الادوية واجور الأطباء قد زاد ثقلا على كاهل المواطن البسيط ناهيك عن الطبقة المعدومة ” .وأضافت ان ” سكوت الحكومة عن وزارة التجارة بعدم توفير مواد البطاقة التموينية بشكل منتظم يؤكد لنا بان مافيات في الوزارة باتت اقوى من الحكومة وهذا امر خطير ربما ينذر بفوضى عارمة قد تحث اذا ما استمرت تلك السياسة ” .وحمّلت جودت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والوزارات الأمنية والتجارة بـ”تقاعسهم وعدم متابعة تهور التجارة في رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة والمحلية إضافة الى الارتفاع الغير معقول للأدوية واجور الأطباء ” , مطالبة” البرلمان الى وقفه حقيقية لمحاسبة المقصرين” .



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